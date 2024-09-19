«Установить и изобличить»: как прокуроры возвращают в бюджет РФ миллионы

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Краснов: в 2024 году прокуроры вернули в бюджет РФ более 420 миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Речь идет, в том числе о криптовалюте.

Только в первом полугодии 2024-го прокуроры вернули в российский бюджет больше 420 миллионов рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить. Об этом рассказал генпрокурор России, выступая на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Душанбе.

По словам Игоря Краснова, сотрудники ведомства могут находить незаконные активы даже в криптовалюте, а помогают в этом новейшие технологии.

«В прокуратуре России продолжает увеличиваться число доступных электронных источников, посредством которых возможно установить и изобличить вовлеченных в коррупционные схемы чиновников. Одним из наиболее востребованных ресурсов является информационная система межведомственного электронного взаимодействия. Она обеспечивает круглосуточный доступ прокурорам к более чем 100 видам государственных баз данных. Их перечень и наполнение постоянно растут», — сказал Краснов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обмене опытом в сфере борьбы с коррупцией между РФ и Мьянмой.

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