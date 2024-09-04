«Наращиваются контакты»: РФ и Мьянма договорились обменяться опытом в сфере борьбы с коррупцией
Генпрокурор РФ встретился с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы
Фото, видео: 5-tv.ru
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Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с зарубежным коллегой на полях ВЭФ-2024.
Сегодня, во второй день Восточного экономического форума, генеральный прокурор России провел встречу с председателем Антикоррупционной комиссии Мьянмы.
По словам Игоря Краснова, надзорное ведомство готово поделиться практикой конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. При этом генпрокурор отметил, что Москве интересен опыт и зарубежных коллег.
«Наши страны уже 76 лет связывают конструктивные деловые отношения. Благодаря лидерам наших государств — Владимиру Владимировичу Путину и Мин Аун Хлайну — наращиваются контакты по самым различным направлениям, включая правоохранительный трек», — отметил Краснов.
В разговоре с другим своим коллегой — из Таиланда — Краснов призвал координировать усилия в борьбе с транснациональной преступностью. Он пояснил, что российская сторона подготовила очередную уже третью по счету программу сотрудничества надзорных ведомств двух стран. Ее проект направлен Генпрокуратуре Таиланда.
О расширении межведомственного взаимодействия российские представители договорились также с главами делегаций Лаоса и Камбоджи.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Традиционной площадкой стал кампус Дальневосточного федерального университета. Участники — представители из более чем 70 стран — обсуждают перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях.
В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
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