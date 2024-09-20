«Не занималась этим 30 лет»: Катя Лель рассказала про свой дар исцеления
Певица Катя Лель рассказала о полученном от инопланетян даре исцеления
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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По ее словам, она может спасать смертельно больных людей.
Певица Катя Лель призналась, что обладает даром исцеления и часто помогает людям. Об этом она рассказала в беседе с «Московским комсомольцем».
Знаменитость уже много раз рассказывала о том, что в 16 лет она якобы повстречалась с инопланетянами, которые и наделили ее уникальным даром. Сейчас же история обросла новыми подробностями. Как оказалось, в момент исцеления она чувствует жар в руках и наполняющую их энергию.
Если верить рассказам звезды, она даже смогла вылечить дядю и подругу, у которой нашли тромбофлебит.
«Недавно мне написала в соцсетях ее сестра, что все хорошо и девушка здорова. Вот такое чудо произошло. Но спустя какое-то время я запретила себе этим заниматься, потому что была не готова, так как это очень большая ответственность. 30 лет не занималась этим», — поделилась Лель.
По словам певицы, она решила вернуться к исцелению людей после того, как ее костюмер упала с велосипеда и получила серьезную травму руки и плеча. Лель утверждает, что девушке грозила операция, однако ее целительные навыки справились и с этим.
Знаменитость признается, что больше не имеет права молчать о своих способностях, и отныне практически каждый день она помогает нуждающимся.
«Было много случаев выздоровления, когда врачи уже отказывались от людей, говорили, что им осталось жить несколько дней», — уверяет Лель.
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