Аналитики рассказали о подорожании риса в российских магазинах

В среднем на упаковку этой крупы жители РФ тратят 129 рублей.

Какой вид риса самый популярный, сколько он стоит и как меняются цены сегодня в преддверии Всемирного дня риса рассказали «Известиям» аналитики компании АТОЛ — разработчика технологий для обмена товарами и услугами в России. По результатам исследований они пришли к выводу, что средняя стоимость одной упаковки длиннозерного по стране выросла за год на 12%, среднезерного — на 13%.

Эксперты выяснили, что самый любимый у россиян — круглый рис, его забирают из магазинов 63% покупателей. Лидер продаж. На втором месте длиннозерный, показатель 24%, а не третьем среднезерный — 13%. В среднем по регионам РФ упаковка длиннозерного стоит 129 рублей, то есть на 12% дороже, чем в 2023 году. Среднезерный стоит около 134 рублей, что говорит о подорожании на 13%.

Изменения претерпела и медианная цена за пакет рисовой муки, прибавила 29%. В супермаркетах она продается за 171 рубль.

Не все продукты дорожают. Так, представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили о снижении стоимости социально значимых продуктов в крупных российских торговых сетях в августе снизились на 0,41%. По максимальным оценкам, борщевой набор овощей стал дешевле на 10%, это 39,75 рубля. Морковь в августе подешевела на 19,05%, свекла — на 14,15%, белокочанная капуста — на 10,7%. Также на на 5,9% стал доступнее картофель, а на 5,7% лук.

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