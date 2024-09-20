Украинские беспилотники атаковали сотрудников МЧС при тушении пожара в ДНР

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 28 0

Они занимались ликвидацией последствий удара ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали сотрудников МЧС при тушении пожара в ДНР

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Тема:
Спецоперация

Несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сотрудников МЧС России во время тушения пожара в Донецкой народной республики.

«На месте работали несколько пожарных расчетов. Через время в небе были замечены сразу несколько БПЛА», — написали в официальном Telegram-канале МЧС России.

Сообщается, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали пожарных ночью. В это время сотрудники МЧС работали на месте возгорания в Горловке, именно в тот момент в небе показались дроны ВСУ. В МЧС подчеркнули, что личный состав успел укрыться от удара, но из-за него была повреждена пожарная автоцистерна.

Важно отметить, что это далеко не первый случай, когда беспилотники ВСУ бьют по мирному населению России. Так, в эту среду четыре человека пострадали при ударе дрона ВСУ по служебному автобусу в Шебекино. Отмечалось, что среди раненых оказались две женщины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Удары вглубь России ракетами украинской стороне «запрещены» Западом, который поставляет ей оружие, тем не менее, российские силы ПВО сбивают вражеские БПЛА, в том числе в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru писал, как на прошлой неделе ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка и Горловки.

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