Удары по мирным: ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка и Горловки

Один человек погиб, двое получили ранения.

Один человек погиб, еще двое ранены. В результате украинской атаки в ДНР националисты сбросили снаряд с беспилотника прямо на автомобиль в Горловке. Внутри находились трое мужчин. Врачи доставили их в больницу, но один из пострадавших впоследствии скончался.

Под ударом оказались и спальные районы Донецка. По городу били из реактивной и ствольной артиллерии. Последствия прямого попадания в частный дом увидел корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Кировский район Донецка, поселок Шахты Абакумова. Через поле уже Красногоровка, зачистка которой продолжается. Находимся на одной из улиц поселка. Предварительно, в результате сброса взрывоопасного предмета на один из частных домов началось возгорание. Из-за сильного ветра огонь распространился на два соседних дома. Дома, к сожалению, полностью сгорели.

В общей сложности повреждены больше десяти домов и хозяйственных построек. Обстреливали боевики и гражданскую инфраструктуру. Зафиксированы попадания в котельную, по автобусной остановке и двум электроподстанциям. Несколько поселков были обесточены.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ ударили по рынку в Донецке: три человека погибли и пять пострадали. Помимо этого, из-за обстрела получили повреждения два маршрутных автобуса в Кировском районе Донецка и в Центрально-Городском районе Горловке.