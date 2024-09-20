Не удалось утаить: Тимур Хайдаров рассказал правду о пластических операциях Ани Лорак

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 11 0

Тимур Хайдаров: Ани Лорак не делала пластических операций

Не удалось утаить: Тимур Хайдаров рассказал правду о пластических операциях Ани Лорак

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как певица сохраняет такую внешность?

Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл тайну — делала ли певица Ани Лорак пластическую операцию. Давно ходившие среди фанатов артистки слухи он развеял в беседе с изданием «Страсти».

Как утверждает специалист, Лорак не ложилась под нож хирурга, однако она активно следит за своим здоровьем и регулярно посещает косметолога. По словам Хайдарова, на лице певицы не видно следов пластических операций, таких как блефаропластика или круговая подтяжка.

Эксперт уверен, что прекрасный внешний вид Лорак — это результат ухода за собой и здорового образа жизни.

«Я, как врач, считаю, что секрет такой внешности в сочетании хорошей генетики, здорового образа жизни и уходовых процедур. Она, несомненно, придерживается правил правильного питания, спорта и регулярного ухаживает за собой: делает косметологические и эстетические процедуры. Но следов хирургии ни на теле, ни на лице звезды точно нет», — поделился Тимур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хилькевич показала последствия третьих родов.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

13:03
Не удалось утаить: Тимур Хайдаров рассказал правду о пластических операциях Ани Лорак
12:54
Собаки, барсуки и крысы: ученые поставили точку в тайне происхождения COVID-19
12:46
«Крестовый поход»: Захарова о поддержке Западом терактов против граждан РФ
12:34
В Одессе снесут памятник Пушкину, включенный в реестр ЮНЕСКО
12:18
Добровинсий и Алсу сцепились из-за имущества Яна Абрамова в Лондоне: «Неожиданный ход»
12:04
Почерк фашистов: ВСУ создали подобие концлагерей в российском пограничье

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака