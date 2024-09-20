Не удалось утаить: Тимур Хайдаров рассказал правду о пластических операциях Ани Лорак
Тимур Хайдаров: Ани Лорак не делала пластических операций
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Как певица сохраняет такую внешность?
Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл тайну — делала ли певица Ани Лорак пластическую операцию. Давно ходившие среди фанатов артистки слухи он развеял в беседе с изданием «Страсти».
Как утверждает специалист, Лорак не ложилась под нож хирурга, однако она активно следит за своим здоровьем и регулярно посещает косметолога. По словам Хайдарова, на лице певицы не видно следов пластических операций, таких как блефаропластика или круговая подтяжка.
Эксперт уверен, что прекрасный внешний вид Лорак — это результат ухода за собой и здорового образа жизни.
«Я, как врач, считаю, что секрет такой внешности в сочетании хорошей генетики, здорового образа жизни и уходовых процедур. Она, несомненно, придерживается правил правильного питания, спорта и регулярного ухаживает за собой: делает косметологические и эстетические процедуры. Но следов хирургии ни на теле, ни на лице звезды точно нет», — поделился Тимур.
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