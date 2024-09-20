Два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА в Горловке

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 53 0

Около 20-30 дронов ВСУ ежедневно атакуют город.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В центре Горловки в ДНР два мирных жителя погибли в результате удара, нанесенного беспилотником ВСУ по фуре. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«По 20-30 дронов ежедневно прилетает по жилым районам. Бьют гражданские машины, бьют строительную технику, бьют грозовые машины», — сказал корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

В самом центре города беспилотники ВСУ атаковали гражданскую фуру. Удар пришелся по кабине, где находились два человека. К сожалению, они погибли.

Быковский подчеркнул, что кроме этого, несколько дронов ВСУ атаковали сотрудников МЧС России ночью во время тушения пожара в ДНР. Люди успели укрыться от удара, но из-за него была повреждена пожарная автоцистерна.

К слову, в Херсонской области беспилотники ВСУ «охотятся» на мирное население. Боевки выискивают жертв с воздуха. Беспилотники наносят удары целенаправленно по машинам и гражданам.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ бьют по приграничным районам ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ атаковали жилые кварталы Донецка и Горловки.

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