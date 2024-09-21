Житель Петербурга заплатит полтора миллиона женщине, которую сбил на самокате

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После случившегося пострадавшая провела на больничном шесть месяцев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Жительница Петербурга получит почти полтора миллиона рублей от любителя быстрой езды на самокате. Он сбил пожилую женщину на остановке.

Все произошло в момент, когда она выходила из автобуса. Женщина упала на асфальт, получила несколько переломов и травмы. В итоге провела на больничном полгода. Это и учел суд, который взыскал с самокатчика не только моральный ущерб, но и зарплату, которую могла бы получать пострадавшая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сервис кикшеринга впервые оштрафовал на 100 тысяч рублей за езду вдвоем. Средства списали с банковской карты нарушителя, привязанной к аккаунту. Оштрафовал одного из своих пользователей сервис «МТС Юрент».

Средства с банковской карты нарушителя, привязанной к аккаунту. В сервисе также подчеркнули, что поддержали инициативу Дептранса Москвы и увеличили санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

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