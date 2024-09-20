«Мужа нет, вода льется»: тело сына Ирины Понаровской нашли в ванной

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Жена сына Понаровской сообщила, что нашла его тело в ванной

«Мужа нет, вода льется»: тело сына Ирины Понаровской нашли в ванной

Фото: www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

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Мужчина скончался в возрасте 39 лет.

В ночь на 20 сентября не стало сына советской и российской джазовой певицы Ирины Понаровской. Подробности его смерти супруга погибшего рассказала в интервью для MK.RU.

Сын артистки Энтони Родд жил в столичной квартире со своей женой и двумя детьми. Ничего не предвещало беды, ведь мужчине было всего 39 лет. Вечером 19 сентября все было как обычно: семья поужинала, после чего все разошлись по своим комнатам. Родд, по привычке, отправился в душ, а его жена уснула.

«Спокойно заснула, а примерно в пять часов утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной льется. Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается. Я на ноге еще ссадину увидела, наверное, как стоял, так и упал», — рассказала вдова.

По предварительной версии, Родд скончался в результате сердечного приступа. По словам собеседницы издания, он никогда не принимал лекарств, давно не пил алкоголь и был крепким мужчиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смерть сына Ирины Понаровской Энтони Родда не носит криминальный характер.

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