«Скончался дома»: стали известны подробности смерти сына Ирины Понаровской

Энтони Родд умер в возрасте 39 лет в Москве.

Смерть сына заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской — Энтони Родда — не носит криминальный характер. Об этом сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.

«Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома», — сказал собеседник агентства.

Энтони Родд скончался в возрасте 39 лет в квартире на Трифоновской улице в Москве. В момент смерти рядом находилась его супруга Анна Чайникова. Она вызвала медиков, когда муж почувствовал недомогание, но они не смогли его спасти.

Пока причина смерти Энтони неизвестна. Точный ответ смогут дать только после вскрытия.

Ирина Понаровская родила своего сына в 1984 году, когда была в браке с джазовым певцом Вейландом Роддом. После развода родителей Энтони некоторое время провел с отцом. В Норвегии он отучился по специальность «дизайнер ювелирных изделий».

Энтони был счастлив в браке с Анной Чайниковой. Они воспитывали двух детей — Эрика и Шарлотту.

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