Сотрудничество Дурова со следствием во Франции вызвало запросы других стран

Сотрудничество основателя Telegram Павла Дурова со следствием во Франции вызвало многочисленные запросы на получение информации от ряда других стран в рамках расследования киберпреступлений. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований», - говорится в материале.

Согласно данным издания, речь идет о таких государствах, как Соединенные Штаты Америки, Республика Корея, Бельгия и другие. Также стало известно, что принятое согласие уже принесло немалую пользу всем европейским странам, состоящим в Европейском агентстве по сотрудничеству органов юстиции.

Предполагается, что Павел Дуров намеревается отказаться от некоторых функций в Telegram. Например, «Люди рядом». Кроме того, основатель мессенджера планирует ужесточить модерацию обмена контентом на платформе и раскрыть анонимные данные некоторых пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дуров живет во Франции под судебным надзором.