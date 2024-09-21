Сотрудничество Дурова со следствием во Франции вызвало запросы других стран

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Основатель Telegram намеревается отказаться от некоторых функций приложения.

Сотрудничество Дурова со следствием во Франции вызвало запросы других стран

Фото: www.globallookpress.com/© Pavel Durov

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Сотрудничество основателя Telegram Павла Дурова со следствием во Франции вызвало многочисленные запросы на получение информации от ряда других стран в рамках расследования киберпреступлений. Об этом пишет газета Le Figaro.

«Эта готовность Telegram нормализовать отношения с правосудием должна, по-видимому, позволить продвинуться большому числу национальных и международных расследований», - говорится в материале.

Согласно данным издания, речь идет о таких государствах, как Соединенные Штаты Америки, Республика Корея, Бельгия и другие. Также стало известно, что принятое согласие уже принесло немалую пользу всем европейским странам, состоящим в Европейском агентстве по сотрудничеству органов юстиции.

Предполагается, что Павел Дуров намеревается отказаться от некоторых функций в Telegram. Например, «Люди рядом». Кроме того, основатель мессенджера планирует ужесточить модерацию обмена контентом на платформе и раскрыть анонимные данные некоторых пользователей.  

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дуров живет во Франции под судебным надзором.

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