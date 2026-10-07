Обезьяна-алкоголик — горе в семье: капуцин напился и напал на людей в ЖК

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 19 0

В полиции рассказали, что животное дебоширит не в первый раз.

Обезьяна напилась и напала на людей в жилом комплексе

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen & Christine Sohns

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UOL: обезьяна напилась и напала на людей в жилом доме

Обезьяна-капуцин забралась в несколько домов закрытого жилого комплекса в бразильском Сальвадоре и ранила пятерых человек. Об этом сообщил портал UOL.

Жители рассказали, что примат предположительно употребил алкоголь, спирт и таблетки, найденные в одном из жилищ. По их словам, животное разбило душевую кабину и проникло в комнату, где спал новорожденный.

Среди пострадавших — трое жильцов, охранник комплекса и полицейский. Вызванные на место сотрудники полиции поймали капуцина с помощью сачка и кожаных перчаток, чтобы предотвратить новые нападения.

После отлова обезьяну передали в центр обследования диких животных. Специалисты установили, что она ослаблена и нуждается в уходе.

По словам соседей, у капуцина есть владелец с разрешениями на содержание животного. Однако во время происшествия его не было на месте. Также сообщается, что экологическую полицию уже неоднократно уведомляли о побегах этой обезьяны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дикая обезьяна забрела в алкогольный магазин в индийском штате Джаркханд. Животное выпило спиртное из бутылки и заснуло прямо внутри торговой точки.

Случай произошел в округе Ранчи. На опубликованных кадрах обезьяна лежит на ящиках с алкоголем, рядом находится пустая стеклянная бутылка.

Работники магазина вызвали спасателей, чтобы безопасно вывести животное из помещения.

Ранее похожий случай произошел в Таиланде, где стая обезьян атаковала лодку российского путешественника. Мужчине пришлось отгонять приматов веслом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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