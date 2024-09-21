Главу района в Самарской области задержали по делу о взяточничестве

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

По версии следствия, преступление было совершено в 2022 году.

Главу района в Самарской области задержали по делу о взяточничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Самарской области был задержан главы муниципального района Безенчукский. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

Он подозревается в получении вязок и проходит по статье 290 УК РФ, подпункт «б, в» часть 5 (получение взятки путем вымогательства, через посредника, в крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году сотрудники организации, осуществляющие строительные работы по договору субподряда по муниципальному контракту с администрацией, по требованию подозреваемого обустроили отмостки по периметру жилого дома, который принадлежит подозреваемому.

При осуществлении этих работ были привлечены средства организации, строительные материалы, а также специализированная техника и рабочая сила. Общая стоимость услуг оценивается в 180 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году подозреваемый получил ноутбук в качестве взятки от представителя другой организации, с которой также администрацией района был заключен муниципальный контракт. Его стоимость оценивается в 90 тысяч рублей.

В данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько на самом деле жертв у отравителя из Балашихи. Житель Подмосковья Артем Миссюра уже под следствием признался еще в нескольких преступлениях.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:02
Окна — детям не игрушка. как уберечь ребенка от падения с высоты
14:46
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
14:30
«Попробую победить»: из-за стресса у Седоковой обострился серьезный недуг
14:09
ВС России поразили сухогруз с поставленными Западом ВСУ ракетами
13:50
Забрали и вытащили зубы: Катя Лель показала дом, в котором встретила инопланетян
13:36
Главу района в Самарской области задержали по делу о взяточничестве

Сейчас читают

Константин Крюков отказывается делать уроки с детьми: «Их мучают мамы»
«Давно было замечено»: может ли классическая музыка вылечить вашу депрессию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака