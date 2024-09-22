«Пропал без женщины»: Ольга Спиркина рассказала о последних днях Дмитрия Кончаловского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124 0

Ольга Спиркина о последних днях жизни Дмитрия Кончаловского: Пропал без женщины

«Пропал без женщины»: Ольга Спиркина рассказала о последних днях Дмитрия Кончаловского

Фото: ВКонтакте/Ольга Спиркина/spirkina_tv

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После развода с писателем актриса вернулась к третьему мужу Давиду Гаситашвили. Он-то и узнал о плачевном состоянии Кончаловского.

Бывшая жена писателя и журналиста Дмитрия Кончаловского Ольга Спиркина, актриса и телеведущая, рассказала о последних днях его жизни. Она уверена, что мужчину погубило отсутствие женского внимания и ухода. Артистка развелась с племянником Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского два года назад. Это был ее пятый развод. После долгих судов в этой истории наступило затишье, экс-супруг, казалось, наладил свою личную жизнь, а Спиркина вернулась к третьему мужу Давиду Гаситашвили.

По словам телеведущей, Кончаловский всем знакомым и даже ее маме рассылал фотографии новой избранницы. И шутил о внешнем сходстве бывшей и нынешней возлюбленных. Спиркина радовалась за писателя, потому что знала — некоторые мужчины просто не могут жить в одиночестве. Но незадолго до смерти Дмитрия внезапно раскрылась суровая реальная картина его существования. Кончаловский утверждал, что упал и поэтому уже давно не выходит из дома. Спиркина попросила Гаситашвили навестить его, и тот был в шоке от увиденного.

«Когда Давид ушел из квартиры Кончаловского, он мне сразу звонит и говорит: «Оля, как хорошо, что ты к Мите не пошла. Там непорядок. Это бомж, у него вот такая борода, вот такое пузо, у него воняет в квартире. Он спит на полу, на грязном-грязном матрасе. Постельное белье не меняли уже, наверное, года два. Я тебе могу сказать одно, что там нет никакой женщины», — рассказала актриса в шоу Леры Кудрявцевой.

По словам Спиркиной, в жилище Кончаловского повсюду были разбросаны объедки, пепельницы, пол и мебель залиты чаем и кофе. Очевидно, что ни одну женщину в такой дом не заманишь. О смерти племянника Андрея Кончаловского 14 августа сообщила сама артистка. Точные причины и подробности, кроме того, что он умер во сне, звездное семейство не озвучило до сих пор. Ранее 5-tv.ru писал о его творческом пути и разборках с Ольгой Спиркиной.

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«Пропал без женщины»: Ольга Спиркина рассказала о последних днях Дмитрия Кончаловского

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