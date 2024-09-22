Прибавление в семействе: у Михаила Шуфутинского родилась правнучка

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Певец Михаил Шуфутинский стал прадедушкой

Прибавление в семействе: у Михаила Шуфутинского родилась правнучка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Малышке уже исполнилось два месяца.

Знаменитый певец Михаил Шуфутинский впервые стал прадедушкой — малышке уже исполнилось два месяца, однако известный исполнитель пока не видел дорогую наследницу. Об этом он рассказал во время программы на федеральном канале.

Осчастливил музыканта внук Ной и его избранница Ахуна. Родившуюся девочку назвали красивым и необычным именем Идан.

Шуфутинский с нетерпением ждет встречи с малышкой. Только вот, к сожалению, обстоятельства сложились таким образом, что организовать подобное знакомство сейчас затруднительно.

«Они живут в Филадельфии, я там не живу уже очень много лет. У нас семья так разделилась: младший сын живет со своей семьей там, а старший сын со своей семьей живет в Москве», — поделился певец.

Какой подарок отправить наследнице, Михаил Захарович еще не придумал. Однако он обязательно пошлет Идане презент — вероятно, настольную игру со своим «участием».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шуфутинцы в Москве отмечали Шуфутинов день.

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