Ощущаю себя счастливым только на сцене: Метин Аролат умер во время выступления

Турецкого артиста называли «вторым Тарканом».

Метин Аролат, популярный турецкий певец и режиссер, умер во время своего выступления в Стамбуле. Об этом сообщил StarHit.

Во время концерта на сцене артисту стало плохо. Его менеджер Халил Йылдырым вызвал скорую. Аролата доставили в больницу без сознания. Спасти мужчину не удалось. Причиной смерти стал сердечный приступ.

«Я был в Анталье, когда это случилось. На сцене у него произошел сердечный приступ. Его быстро доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мы глубоко скорбим», — подтвердил смерть Метина менеджер.

За несколько дней до своей смерти артист беседовал с журналистами и признался: что особенно счастливым чувствует себя только на сцене, выступая перед поклонниками своего творчества.

Метин Аролат родился в обычной турецкой семье. После трагичной смерти своего старшего брата он решил стать музыкантом.

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