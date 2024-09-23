Поставлена точка: помощница Шнурова получила условный срок

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Помощница Шнурова получила условный срок за кражу денег у жены звезды

Поставлена точка: помощница Шнурова получила условный срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Суд отправил женщину в СИЗО, а затем под домашний арест еще в 2023 году.

Бывшей помощнице музыканта Сергея Шнурова Анастасии Кулигиной назначен условный срок по делу о краже пяти с половиной миллионов рублей у своих нанимателей. Информация появилась на официальном портале Хамовнического суда города Москвы. Сообщается также, что обвиняемая во всем созналась — мера пресечения в виде заключения ее под домашний арест была отменена.

«Теперь у Анастасии все хорошо. Моя дочь теперь свободна», — сообщила журналистам KP.RU мать Кулигиной.

Судебная тяжба длилась целый год, суд назначил женщине условный срок — восемь лет.

Помощницу Сергея Шнурова Анастасию Кулигину уличили в краже денег у семьи звезды в декабре 2022 года. Тогда суд отправил женщину в СИЗО, а затем — под домашний арест, на время следствия. В материале уголовного дела говорилось о 60 переводах, совершенных помощницей звездной семьи, у которой был доступ к счету супруги Шнурова Ольги. Ее деньги она и переводила на свои карточки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шнуров ответил на слухи о переезде из России в Германию.

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