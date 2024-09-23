В больнице умер последний из четырех детей отравившейся в Красноярском крае семьи

Ранее СК озвучил предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы.

12-летняя девочка, четвертый ребенок отравившейся в Красноярском крае семьи, скончалась в реанимации. Об этом 5-tv.ru сообщили в прокураторе региона.

Накануне сообщалось о трагедии в Красноярском крае, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались. Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска, где позже скончались еще двое детей. Известно, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

Дело взяло на контроль ГСУ СК РФ. Ведомством были озвучены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы — смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Уточняется, что рассматривается несколько версий произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать четырех умерших от отравления детей оказалась беременной.