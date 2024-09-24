«Просто в хлам»: Васильева рассказала о неловкой постельной сцене с Абдуловым
Татьяна Васильева во время съемок с Александром Абдуловым сломала две кровати
Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova
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Актриса случайно сломала две кровати. Как так вышло?
Актриса Татьяна Васильева однажды случайно сломала две кровати во время съемок постельной сцены в фильме «Кофе с лимоном» с Александром Абдуловым. Об этом она рассказала в программе на одном из федеральных каналов.
По сюжету ее героиня должна была с разбега прыгнуть на коллегу, который лежал в постели.
«Тогда я была намного крупнее, чем сейчас. И я побежала, прыгнула на него, и кровать под нами сломалась. Полностью, просто в хлам», — вспоминает актриса.
Режиссер, который находился на площадке, не стал останавливать съемки. Он быстро дал команду перейти на другую кровать. Васильева прыгнула на нее, но и она сломалась.
Несмотря на то, что сцена получилась не такой страстной, как задумывалось, а скорее смешной, режиссер решил ее оставить в фильме.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Васильева станет бабушкой в шестой раз.
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