«Просто в хлам»: Васильева рассказала о неловкой постельной сцене с Абдуловым

Актриса случайно сломала две кровати. Как так вышло?

Актриса Татьяна Васильева однажды случайно сломала две кровати во время съемок постельной сцены в фильме «Кофе с лимоном» с Александром Абдуловым. Об этом она рассказала в программе на одном из федеральных каналов.

По сюжету ее героиня должна была с разбега прыгнуть на коллегу, который лежал в постели.

«Тогда я была намного крупнее, чем сейчас. И я побежала, прыгнула на него, и кровать под нами сломалась. Полностью, просто в хлам», — вспоминает актриса.

Татьяна Васильева в фильме с Александром Абдуловым. Кадр из х/ф «Кофе с лимоном».реж: Леонид Горовец, 1994 г.

Режиссер, который находился на площадке, не стал останавливать съемки. Он быстро дал команду перейти на другую кровать. Васильева прыгнула на нее, но и она сломалась.

Несмотря на то, что сцена получилась не такой страстной, как задумывалось, а скорее смешной, режиссер решил ее оставить в фильме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Васильева станет бабушкой в шестой раз.