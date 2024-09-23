Дом отравившейся семьи под Красноярском находится в неудовлетворительном состоянии

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 116 0

Необходима проверка работы органов профилактики с семьей.

Фото, видео: Прокуратура Красноярского края; 5-tv.ru

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Дом в селе Красная Сопка в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся после ужина пельменями и курицей многодетная семья, находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом накануне сообщила прокуратура Красноярского края.

Заместитель прокурора региона поручил установить характер взаимоотношений в семье, а также рассмотреть психическое состояние взрослых и детей перед страшным инцидентом.



Кухмарь Кирилл/ТАСС; Прокуратура Красноярского края;Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru

На кадрах, ранее опубликованных ГСУ СК России по Красноярскому краю, заметно, в каком состоянии находилось жилое помещение сразу после трагедии и госпитализации семьи — повсюду валялись вещи, мусор, бутылки, почти все поверхности в доме были сильно загрязнены.

Сейчас беспорядок, насколько это возможно, убран.

«С учетом неудовлетворительного состояния жилого помещения местная прокуратура проверит работу органов профилактики с семьей», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что из жилого помещения изъяли продукты питания, неизвестное сыпучее вещество белого цвета, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранящийся в холодильнике. По мнению правоохранителей, семья могла отравиться по собственной неосторожности.

Страшная трагедия

Накануне стало известно о трагедии в Красноярском крае в селе Красная Сопка, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик ушли из жизни.

Их родных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска, где позже скончались еще двое детей. Известно, что накануне семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине.

Дело взяло на контроль ГСУ СК РФ. Ведомством были озвучены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы — смерть наступила из-за токсического действия неустановленного вещества. Уточняется, что рассматривается несколько версий произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава отравившегося семейства под Красноярском дал показания СК.

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