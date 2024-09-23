Роковой выбор: глава отравившегося семейства под Красноярском дал показания СК

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 64 0

Отец отравившейся семьи под Красноярском: впервые купили пельмени другой марки

Роковой выбор: глава отравившегося семейства под Красноярском дал показания СК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Полуфабрикаты попробовали все члены семьи, а уже на следующей день у них ухудшилось состояние.

Семья, отравившаяся продукцией из магазина «Олимп» в Красноярском крае, впервые купила пельмени другой марки. Как рассказал отец умерших четырех детей, прежде они приобретали полуфабрикаты одной и той же фирмы. Это следует из первых показаний мужчины, рассказали 5-tv.ru в ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

Глава семейства рассказал, что жена приготовила на обед купленные курицу и пельмени. Мясо не ела старшая дочь, но вот полуфабрикаты попробовали все. Вечером взрослые и дети съели и курицу. Утром у всех членов семьи ухудшилось самочувствие — их тошнило, болел живот.

Мужчина принял лекарство в связи с ухудшением состояния, но это не помогло. Позднее старшая дочь потеряла сознание. После этого всю семью госпитализировали. Что было дальше отец почти не помнит, потому что у него стало темнеть в глазах и кружилась голова.

Накануне в Красноярском крае отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми. Все ее члены около 11 часов утра 21 сентября почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления. В результате скончались четыре ребенка. Их родители находятся в больнице, недавно они только пришли в сознание.

Дело взяло на контроль ГСУ СК РФ. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали: смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Уточняется, что рассматривается несколько версий произошедшего, среди них основная — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что было в пельменях, из-за которых умерли четыре ребенка в Красноярском крае. Правоохранители проверили место, где, предварительно, была куплена опасная продукция.

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