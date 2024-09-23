В Крыму суд приговорил украинского шпиона к 14 годам

Эфирная новость 29 0

Мужчина собирал информацию о ВС РФ в Запорожской области и передавал их украинским спецслужбам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Alexey Maishev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины — 14 лет колонии строго режима за шпионаж. Мужчина передавал информацию о работе российских зенитно-ракетных подразделений на территории Запорожской области Киеву. Полученные сведения враг мог использовать для нанесения ударов по местам дислокации наших войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Силовики предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Севастополе. Задержан 51-летний житель города, который, как полагает следствие, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для выполнения разведывательных заданий. Так, мужчина должен был собирать сведения об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлению к теракту, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в квадратуре с Сатурном: как лучше провести 23 сентября

Последние новости

17:31
Wi-Fi в российских самолетах может появиться в 2027–2028 годах
17:22
Потерпевшая — точно не Долина: есть ли у звезды шансы вернуть квартиру
17:20
Средство от мух не нашли в организмах членов отравившейся под Красноярском семьи
17:15
В центре Москвы горит историческое здание
17:07
В Крыму суд приговорил украинского шпиона к 14 годам
17:00
«Совершенно иные возможности»: в России разработали двигатели для полетов в дальний космос

Сейчас читают

Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года вырастил оголтелую русофобию чехов сегодня
Нападение школьника на одноклассников под Иркутском: что известно о ЧП
Угрожал ножом и пинал ногами: в Москве неизвестный избил мотоблогера «Анюту-мини»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака