Силовики предотвратили теракт на железнодорожном мосту в Севастополе

Силовики задержали жителя Севастополя, который планировал взорвать железнодорожный мост. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«Установлено, что 51-летний житель города Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов», — уточняется в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что задержанный, следуя заданию украинского куратора, забрал из тайника взрывчатку и намеревался устроить теракт на железнодорожном мосту в Севастополе.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлению к теракту, а также незаконном приобретении и хранении оружия. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Следственном комитете рассказали о продолжении расследования дела о теракте в Беслане в 2004 году. Один из нападавших был приговорен к пожизненному лишению свободы, а остальные — ликвидированы.