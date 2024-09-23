Добрались до XI века: на месте Троицкого раскопа в Великом Новгороде построят музей

В Великом Новгороде идет подготовка к строительству Национального историко-археологического центра. Фондохранилище музея-заповедника возведут там, где сейчас находится Троицкий раскоп. Археологов поторапливают, времени на окончание работ у них осталось совсем немного. Насколько реально соблюсти интересы обеих сторон — строителей и ученых, выяснил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Троицкий раскоп известен на всю Россию. Каждый сезон сюда стремятся археологи из Москвы, Петербурга, уральских и сибирских городов. Ведь здесь под землей хранится тысячелетняя история Великого Новгорода.

«Здесь изучены четыре улицы, между которыми открыто более 20 усадеб. Наиболее такой яркий период на Троицком раскопе связан с XII веком, когда здесь проживали представители боярского рода Мирошкиничи, из семьи которых вышли знаменитые посадники XII века», — рассказал научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ Виктор Сингх.

Раскоп находится в десяти минутах ходьбы от Кремля. Внутри крепости князья никогда не жили. Главным в Кремле был епископ-владыка. Там же находилась его резиденция. А за стенами, на берегу реки Волхов, были главные улицы города, где и селились люди. В культурных слоях почвы сохранились бытовые предметы и остатки зданий, где жили древние новгородцы.

По найденным на Троицком раскопе берестяным грамотам удалось изучить генеалогию боярских родов, политическую роль некоторых жителей Новгорода, узнать, кому принадлежали обнаруженные в земле усадьбы. Лингвисты смогли лучше исследовать древнерусский язык.

Троицкий раскоп заложили в 1973 году. За 51 год здесь обнаружили более 500 берестяных грамот, из-под слоев земли вскрыли средневековые мостовые и комплекс усадеб XII века. И внимание людей снова приковано к этому месту. Правда, не из-за очередной сенсационной находки.

На месте раскопа возведут новое здание Новгородского музея-заповедника. Но сначала нужно завершить археологические работы. Поэтому исследователей торопят закончить как можно быстрее, чтобы в котлован зашли рабочие.

На завершение работ в Троицком раскопе отводили два года. Срок нереальный — нужно вручную исследовать почти шесть тысяч кубометров земли. Прошлый сезон был дождливый, выполнить удалось только 15% от запланированного объема. Переносить сроки строительства музея никто не собирается.

За 51 год проведения раскопок исследователи только в северной части добрались до XI века. Чуть больше метра остается до материка — так называется слой земли IX–X века, когда Рюрик основал Новгород. В южной части раскопа только входят в XIII век. Преодолеть еще нужно больше двух метров земли.

Чтобы начать строительство уже в этом году, археологам обещают поставить для работы тепловые пушки. Но поможет ли это, сами копатели сказать не могут.

«В Новгороде с полноценным утеплением никто никогда не работал, обычно это какие-то доморощенные варианты, типа на трех палочках натянем полиэтиленчик и пусть археологи работают. Это не тот, извините меня, вариант решения проблемы, который приемлем. Здесь нужно нормальное утепление на большую площадь», — рассказала заведующая центром археологических исследований Новгородского музея-заповедника Ольга Тарабардина.

Сейчас на раскопе трудятся 140 человек. Большинство из них — волонтеры. Они говорят, что при таком количестве человеческой силы реально завершить процесс за три месяца. Как только археологи доберутся до материка в северной части и закончат там работы, туда уже зайдут строители.

«Уже везде, кроме как в этой секции, можно будет начинать постепенно подготовительные работы, строительство и так далее. А здесь, в этой части работы будут продолжаться», — заявил Сергей Брюн, гендиректор Новгородского музея-заповедника.

То есть археологам придется работать бок о бок со строителями. Такая практика — редкость. Ведь обычно исследовательские работы завершаются за летний сезон, и лишь потом начинается возведение зданий.