«Ход конем»: Сергей Жорин оценил хитрую смену псевдонима Глюкозы после скандала

Бывший продюсер знаменитой певицы Максим Фадеев хочет отнять у нее имя.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как Глюкоза, вероятнее всего сможет сохранить за собой этот псевдоним. Об этом звездный адвокат Сергей Жорин рассказал URA.RU

Длительное время между артисткой и ее некогда продюсером Максимом Фадеевым, который и придумал звезде имя, идет борьба. Изначально все творческие права принадлежали Фадееву, но через какое-то время Ионова выкупила за 60 миллионов неограниченное использование 20 песен и товарного знака Глюк'oZa на бессрочной основе. Через какое-то время произошли изменения, и Фадеев получил возможность оспорить договор.

Сейчас артистка изменила форму написания псевдонима. Раньше он состоял из русских и английских букв вперемешку — Глюк'oZa. Теперь же написание полностью на кириллице — Глюкоза.

«Этот „ход конем“ может и сработать. Смею предположить, что если говорить о товарном знаке „Глюк'oZа“, который принадлежит Максиму Фадееву, возможно, охраняется только изобразительная часть этого товарного знака: его описание определенным образом. Скорее всего, само слово „глюкоза“ и его значение не подлежит охране. Что такое глюкоза в широком понимании — это быстрый углевод, запретить использовать это слово невозможно», — объяснил Жорин

В любом случае, дело должен рассматривать суд. Только юристы достоверно смогут определить границы прав одного и начало прав другого.

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