Космонавт Кононенко стал рекордсменом по проведенному в космосе времени

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Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» приземлился в Казахстане 23 сентября.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В Казахстане сегодня успешно приземлился корабль Союз МС 25. Завершился самый длительный полет российского экипажа на МКС. Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли на орбите больше года. Кстати, Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Он был в космосе 1101 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские космонавты установили новый рекорд по длительности полета на МКС. Рекорд Коненко и Чуба превысил предыдущий показатель космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франческо Рубио. Их рекорд составил 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

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