Российские космонавты установили новый рекорд по длительности полета на МКС

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Коненко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета по программе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация в Telegram-канале.

В пятницу, 20 сентября, в 16:06:51 по московскому времени зафиксировали рекорд, когда Кононенко и Чуб превысили предыдущий показатель космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франческо Рубио. Их рекорд составил 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.

Новые рекордсмены Кононенко и Чуб планируют вернуться на Землю 23 сентября. В этот период их полет составит 374 суток.

Отмечается, что наиболее длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе «Мир». Его полет составил 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.

Ранее 5-tv.ru писал, что был установлен новый рекорд по числу людей на орбите.