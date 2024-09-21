Российские космонавты установили новый рекорд по длительности полета на МКС

В данный момент это второй продолжительный космический полет россиян.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Коненко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета по программе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация в Telegram-канале.
В пятницу, 20 сентября, в 16:06:51 по московскому времени зафиксировали рекорд, когда Кононенко и Чуб превысили предыдущий показатель космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франческо Рубио. Их рекорд составил 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.
Новые рекордсмены Кононенко и Чуб планируют вернуться на Землю 23 сентября. В этот период их полет составит 374 суток.
Отмечается, что наиболее длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков с января 1994 года по март 1995 года на орбитальном комплексе «Мир». Его полет составил 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.
Ранее 5-tv.ru писал, что был установлен новый рекорд по числу людей на орбите.
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