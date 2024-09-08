ФСБ рассекретила и передала в музей Донецка документы о преступлениях нацистов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 73 0

Материалы будут использованы для признания геноцида жителей Донбасса гитлеровцами и их пособниками.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Представители управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой народной республике (ДНР) рассекретили и передали в местный музей Великой Отечественной войны (подразделение Донецкого республиканского краеведческого музея. — Прим. ред.) архивные документы по делу о жертвах нацистских оккупантов в 1941–1943 годах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства.

В рамках проекта «Без срока давности» материалы были переданы 7 сентября, за день до празднования 81-й годовщины Дня освобождения Донбасса, у монумента «Твоим освободителям, Донбасс». Теперь в фонде музея будут находиться документы из архива КГБ по уголовному делу «О расследовании немецких зверств в городе Сталино на шахте № 4/4-бис». Сталино — так назывался город Донецк с 1929 по 1962 годы.

«Мы все знаем, что десятки тысяч ни в чем не повинных мирных жителей Донбасса и живыми, и мертвыми были сброшены в шурф шахты № 4/4-бис. Неважно было для нацистов, дети это, взрослые, старики, женщины… У нацистов на самом деле не было никакого человеческого отношения к людям вокруг. Вот такие жертвы, к сожалению, были на территории Донбасса», — сказала гендиректор Донецкого краеведческого Марина Максимчук.

Сотрудники музея получили также чертежи шахты и акты судебно-медицинских экспертиз. В дальнейшем они изучат документы, научные сотрудники музея составят опись и представят жителям и гостям ДНР. В планах — использовать данные архивные материалы для признания геноцида населения Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ рассекретила документ о применении Квантунской армией Японии бактериологического оружия против СССР. Это произошло во время боев у реки Халхин-Гол в 1939 году.

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