До семи лет тюрьмы: в России начнут по-новому наказывать за автоподставы

Сейчас виновников судят за мошенничество, однако законодатели намерены ужесточить ответственность.

В Уголовном кодексе может появиться отдельное наказание за автоподставу. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесут в Госдуму на этой неделе.

За ДТП с целью вымогательства предполагается лишение свободы на срок до четырех лет. И до семи лет, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, да еще и с причинением тяжкого вреда здоровью.

Причина инициативы — участившиеся случаи подобных дорожных происшествий и неэффективность действующего законодательства. Сейчас виновников автоподстав судят по статье «Мошенничество».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РФ собираются ввести штрафы за опасное вождение. Соответствующий законопроект будут рассматривать в Госдуме. Речь — о тех самых «шашечниках» и «обочечниках», которые своими маневрами не только мешают другим участникам движения, но и создают опасные ситуации, что нередко приводят к ДТП.