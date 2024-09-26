«Акт любви»: в каких случаях подаренная шоколадка может спасти от депрессии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 25 0

Психолог Миллер: подаренная шоколадка может спасти от депрессии

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Сладкий подарок порой может выступать отличной прелюдией к разговору.

Подаренная человеку шоколадка может утешить лучше, чем теплые слова. Об этом говорится в недавнем исследовании американских и канадских ученых. Смысл этого утверждения объяснила психолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru.

«Я предполагаю, что здесь говорится не только о том, что это лучше, чем слова утешения. Скорее всего есть какая-то прелюдия перед дарением шоколадки в виде того, что человек в начале как-то успокаивает и поддерживает человека, и потом еще бонусом дарит шоколадку», — отметила психолог.

Миллер пояснила, что как подарки, слова, прикосновения, так и прочие акты утешения относятся к языкам любви. По мнению эксперта, все дело в совокупности факторов, когда внезапная шоколадка появляется в руках человека до или после разговора.

«Если многие факторы эти совпали, то даже словесная элементарно поддержка была. Плюс все это еще закрепилось таким небольшим жестом внимания в качестве шоколадки. Конечно же, человек это более позитивно воспринимает, чем просто слова: «Ты не раскисай, не расстраивайся, все будет хорошо», — объяснила Миллер.

Шоколад или конфета, подаренная расстроенному человеку, действительно позитивно повлияет на его настроение. Причем сначала можно утешить словами, а затем добавить к этому любую сладость.

«Потому что, конечно же, любой презент, даже элементарный, минимальный презент, он рассматривается как акт внимания. Некий акт любви. Поэтому он рассматривается более позитивно, чем просто слова», — подчеркнула психолог.

Специалист предупредила, что это не касается «откупа» перед партнером. В пример она привела мужа, который изменил своей супруге — здесь уже шоколадка вряд ли решит вопрос, все зависит от тяжести поступка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие продукты могут поднять настроение человека — шоколад в их числе, но не обычный.

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«Акт любви»: в каких случаях подаренная шоколадка может спасти от депрессии

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