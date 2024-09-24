Темное прошлое: президент Польши припомнил Украине сотрудничество с Гитлером

Анджей Дуда отметил, что в войсках СС служили простые украинцы.

Напряженность в отношениях с Украиной нарастает и в Варшаве. Президент Польши Анджей Дуда припомнил Киеву сотрудничество с Гитлером. В интервью каналу Polsat польский напомнил об активном участии Украины в Холокосте и Волынской резне, в ходе которой украинские националисты убили до шестидесяти тысяч поляков.

«Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — прокомментировал ситуацию польский лидер Анджей Дуда.

Польша неоднократно призывала Украину взять на себя ответственность за эти преступления, однако там не только не признают вину, но и почитают нацистов и коллаборационистов за героев. Однако, по словам Дуды, Киеву стоит приложить усилия ради поиска взаимопонимания с Варшавой, учитывая все темные страницы своего прошлого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Польши признался пранкерам в нежелании воевать за Украину.