Темное прошлое: президент Польши припомнил Украине сотрудничество с Гитлером

Эфирная новость 13 0

Президент Польши Дуда припомнил Украине сотрудничество с Гитлером

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анджей Дуда отметил, что в войсках СС служили простые украинцы.

Напряженность в отношениях с Украиной нарастает и в Варшаве. Президент Польши Анджей Дуда припомнил Киеву сотрудничество с Гитлером. В интервью каналу Polsat польский напомнил об активном участии Украины в Холокосте и Волынской резне, в ходе которой украинские националисты убили до шестидесяти тысяч поляков.

«Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — прокомментировал ситуацию польский лидер Анджей Дуда.

Польша неоднократно призывала Украину взять на себя ответственность за эти преступления, однако там не только не признают вину, но и почитают нацистов и коллаборационистов за героев. Однако, по словам Дуды, Киеву стоит приложить усилия ради поиска взаимопонимания с Варшавой, учитывая все темные страницы своего прошлого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Польши признался пранкерам в нежелании воевать за Украину.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
92.92
0.34 103.22
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
Темное прошлое: президент Польши припомнил Украине сотрудничество с Гитлером
16:12
Безработный ударил ножом руководителя Центра занятости под Саратовом
16:11
СК возбудил уголовное дело по факту похищения бизнес-леди из Саратовской области
16:10
Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за пьяную езду
16:03
«Темпы значительно выше»: Путину доложили о росте экономике России
15:52
«Взаимоуважительные отношения»: Матвиенко о сотрудничестве России и Турции

Сейчас читают

Синоптики сообщили о наступлении старого бабьего лета - потом зарядят холодные осенние дожди
SHAMAN вернул в бюджет Ставрополя деньги за несостоявшееся выступление
«Отдал душу Telegram»: поведение Дурова сочли подозрительным после ареста
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака