«Потенциал развития зависимости»: почему люди не могут отказаться от фастфуда

У людей, страдающих ожирением, часто снижено количество специальных рецепторов в мозге.

Различные снеки, сладкое и чипсы вызывают зависимость из-за стимуляции вкусовых рецепторов. При этом на первый план выходит механизм нейромедиаторов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), биолог Анча Баранова.

«У них интенсивный вкус, они обеспечивают более сильную стимуляцию через вкусовые рецепторы, чем обычные продукты. И поэтому у них потенциал развития аддикции (зависимость. — Прим. ред.) выше», — объяснила биолог.

Специалист подчеркнула, что стимуляция рецепторов участвует в развитии зависимости у человека на одной из первых ролей. В пример она привела людей, страдающих ожирением, у которых нередко снижено количество специальных рецепторов в мозге. То есть им приходится есть больше еды для достижения приемлемой стимуляции и насыщения.

Именно мозг решает, наелся человек или нет, подчеркнула биолог. Причем в этом случае в игру вступают усилители вкуса, которые содержатся как в чипсах, так и в других различных вредных продуктах. В итоге после них вкусовые рецепторы оказываются менее чувствительными, впоследствии человек стремится съесть как можно больше фастфуда, заключила Баранова.

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