Британский премьер-министр в публичной речи перепутал схожие по звучанию слова.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на конференции Лейбористской партии, призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников. Оговорка политика попала на видео.

«Я вновь призываю к немедленному прекращения огня в секторе Газа, к возвращению сосисок… заложников», — ошибся и сразу исправился Стармер под аплодисменты.

Английские слова «сосиски» (sausages) и «заложники» (hostages) схожи по звучанию, чем, видимо, и объясняется оговорка Стармера.

Также в своей речи премьер заявил о важности деэскалации конфликта между Израилем и Ливаном и выступил за урегулирование кризиса в секторе Газа в соответствии с принципом сосуществования двух государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за его нового питомца — котенка сибирской породы по кличке Принц.