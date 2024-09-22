Новый премьер Великобритании впервые показал своего нового питомца — сибирского котенка по кличке Принц.

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за его нового питомца — котенка сибирской породы по кличке Принц.

Претензии политику за то, что он предпочел сибирского кота британскому, предъявил экс-сотрудник разведки Великобритании Стивен Джеймс.

«Если премьер-министр не может поддержать британских короткошерстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — написал он в X, опубликовав также фото Стармера и котов.

Ранее в этот день Стармер показал в соцсети своего нового питомца — сибирского котенка с белой шерсткой и голубыми глазами по кличке Принц. Британские издания ранее сообщали, что Стармер решил завести котенка после «жарких переговоров» с детьми, которые просили немецкую овчарку.

Фото: x.com/StephenJamesGBR

На эту новость отреагировал действующий главный мышелов главы британского правительства на Даунинг-стрит — кот Ларри. В его аккаунте в X появился пост о том, что новый котенок Стармера «будет ему подчиняться».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что черная кошка решила не перебегать дорогу кортежу президенту России Владимира Путина в Петербурге.