«Удалось выследить»: медведя-убийцу из Приморского края ликвидировали

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 14 0

Медведя-убийцу из Приморского края ликвидировали специалисты охотнадзора

«Удалось выследить»: медведя-убийцу из Приморского края ликвидировали

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Paul Sawer

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Косолапый растерзал двух мужчин и около 30 собак за несколько дней.

В Приморском крае ликвидирован медведь-убийца. Об этом Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщило в своем Telegram-канале.

На днях в Лучегорске Пожарского района вышеупомянутого региона случилось сразу две трагедии. Дикое животное напало на дом, в котором, к несчастью, оказались люди. Медведь проник в жилище и растерзал отца и сына. Мужчины умерли в страшных муках. Зверь буквально съел их частично заживо, а потом оставил истекать кровью.

Специалисты обследовали ликвидированную дикую особьСпециалисты обследовали ликвидированную дикую особь. Фото: Telegram/МинПрироды25/minles_pk

На этом похождение мишки-убийцы не закончились. Он решил полакомиться собаками из недалеко находящегося приюта. Пушистый изверг убил более 30 псов.

Представители правоохранительных органов и Министерства лесного хозяйства провели успешную работу по вылову животного и его устранению.

«Группе специалистов охотнадзора удалось выследить и отстрелить опасного хищника. Им оказался крупный самец бурого медведя», — сообщили представители ведомства.

Причины агрессивного поведения зверя на данный момент не установлены. Эксперты работают над установлением факта, который сподвиг косолапого на такую агрессию.

Ранее 5-tv.ru сообщил новые детали убийства найденной в бочке с кислотой девушки.

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