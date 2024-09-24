Была беременна: новые детали убийства найденной в бочке с кислотой девушки

Задержанный за жестокую расправу над сожительницей петербуржец имел проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

Девушка, тело которой ее сожитель после убийства попытался растворить в бочке с кислотой, незадолго до гибели вынужденно сделала аборт. Об этом 5-tv.ru сообщил осведомленный источник.

«Когда Амина забеременела, Михаил перестал пить и завязал с запрещенными веществами. Однако на девятой неделе врачи сообщили девушке, что у нее замершая беременность. Амину положили в больницу, чтобы сделать аборт. Михаил навещал ее в больнице, однако позже обиделся, что ему приходится жить одному, пока она лежит в больнице, и снова начал пить», — рассказал собеседник.

Он добавил, что мужчина неоднократно угрожал убийством приятелям, а однажды заявил знакомым девушкам, что «растворит их в кислоте», если они приедут к нему домой.

О жестокой расправе над женщиной в Петербурге стало известно 22 сентября. Местная жительница сообщила полицейским, что ее бывший муж убил свою новую сожительницу и попытался скрыть следы преступления, растворив тело в кислоте.

Женщина утверждала, что экс-супруг, с которым она поддерживает связь из-за общего ребенка, сам признался ей в совершении жуткого преступления, записав «кружочки» в Telegram. После признания он начал угрожать бывшей жене, но она уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Проверка подтвердила слова заявительницы: в автомобиле, принадлежащем ее бывшему мужу и припаркованном у одного из домов на Балтийской улице, правоохранители обнаружили пластиковую бочку. При ее последующем вскрытии на полигоне внутри обнаружились останки человеческого тела.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления успел к этому времени скрыться, позднее его задержали в Калининграде и доставили в Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Омска, едва не забивший насмерть молотком свою мать, хотел таким образом изгнать из нее бесов.