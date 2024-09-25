Злаковый вопрос: европейские фермеры возобновили борьбу с украинским зерном

Против его поставок уже выступили представители отрасли из Германии и Испании.

Европейцы вновь выступают против украинского зерна. Его бесконтрольные поставки могут разорить немецких фермеров, пишет газета Bild.

По данным издания, стоимость пшеницы продолжает снижаться. Сейчас цена за тонну достигла 200 евро, хотя еще недавно была вдвое больше. При этом изначально продукция украинских аграриев должна была идти через Германию транзитом. Но вместо этого ее начали скупать местные компании.

И немецкие фермеры — не единственные недовольные. Ранее на неделе испанцы собирались у представительства Еврокомиссии в Мадриде и требовали ввести меры против Киева. Не исключено, что это выльется в более масштабные протесты, какие были в начале этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем обернется засуха в Бразилии. Местные фермеры объявили о потере половины урожая в стране, которая производит 40% всего кофе в мире.