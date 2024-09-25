Ранее 18-летняя возлюбленная артиста публиковала фото шикарного кольца.

Певец Григорий Лепс на концерте в Екатеринбурге назвал 18-летнюю Аврору Кибу своей женой. Соответствующее видео с выступления девушка опубликовала в личном блоге.

В перерыве между песнями один из поклонников артиста хотел подарить ему портрет с неизвестной женщиной. Однако Лепс не стал принимать картину, мотивируя это тем, что дома его ждет супруга.

«Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» — эмоционально отреагировал артист.

О новом романе Лепса стало известно в начале лета. Тогда он вместе с молодой особой появился на музыкальной премии. На вопрос, кто же эта спутница, певец ответил, что эта его невеста. Но в тот момент заветного «Да» она не сказала.

Спустя месяц он открыто признался в чувствах к Кибе. Ранее девушка также публиковала в социальных сетях фото шикарного кольца, подписав свой пост — «Коротко, но ясно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов посмеялся над отношениями Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы в своем шоу.