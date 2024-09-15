Не удержался: Харламов высмеял роман Лепса с 18-летней девушкой

Как отреагировал певец?

Комик и шоумен Гарик Харламов посмеялся над отношениями Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы в своем шоу.

В новом проекте юморист вместе с гостями зачитывает выдуманные новости. В этот раз он не удержался от колкой шутки в адрес певца, подметив большую разницу в возрасте между Лепсом и его избранницей.

«При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим „Синий трактор“, а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого», — пошутил шоумен.

После услышанного Григорий Лепс был абсолютно невозмутим. Но находившиеся на съемочной площадке артисты Яна Кошкина и Денис Дорохов не смогли сдержать громкого смеха.

К слову, разница в возрасте между Григорием и Авророй — 43 года. Об их романе стало известно в начале лета. Тогда Лепс вместе с молодой особой появился на музыкальной премии. Теперь же она сопровождает его практически на всех мероприятиях.

На вопрос, кто же эта спутница, певец ответил, что эта его невеста. Но пока заветного «да», по последним данным, она так и не сказала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что обречены отношения Лепса и Кибы.