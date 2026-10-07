Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 36 0

Адвокаты сообщили, что их подзащитная может говорить и продолжает получать медицинскую помощь.

Фото: Reuters/J. Miles Cary

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Криста Пайк, выжившая после попытки исполнения смертного приговора, пришла в сознание. Об этом сообщает телеканал WSMV со ссылкой на адвокатов женщины.

По словам защитников, Пайк уже разговаривает. Она остается под наблюдением врачей и продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

Попытка казни состоялась 30 сентября. Женщине ввели две дозы препарата, однако она выжила. После этого Пайк доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Смертный приговор был вынесен за жестокое убийство 19-летней одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 году.

Преступление произошло в 1995 году. Пайк, которая училась с погибшей в одном учебном заведении, обвинила Слеммер в попытке увести ее молодого человека. Она заманила девушку в безлюдное место, где вместе с сообщником совершила убийство.

Дело получило широкий общественный резонанс из-за жестокости преступления и юного возраста его участников. Дополнительное внимание привлекло обнаружение на теле погибшей вырезанного символа, который следствие связывало с сатанинской тематикой.

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