«Много раненых и погибших детей»: жители Ливана о бомбежках ЦАХАЛ

Израильские журналисты сегодня пишут, что Вашингтон якобы поставил перед Тель-Авивом жесткие условия: во время конфликта с «Хезболлой» постараться не бить по ключевым объектам инфраструктуры. По мнению Пентагона, это может спровоцировать в регионе полномасштабную войну с огромным количеством погибших мирных жителей.

Однако тактика Израиля пока что слабо отличается от того, что мы видели в секторе Газа. В этом убедился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Он сейчас работает в Бейруте.

Адли с трудом держится — три родные сестры погибли прямо у него на глаза. Их дом в городе Тир, что на границе с Израилем, попал под ракетный обстрел. Мужчина добирался в относительно безопасный Бейрут больше 17 часов.

«Они стреляли вокруг дома. Они бомбили беспрерывно. Бомбили мирных людей. Прямо на улице. Которые уезжали из своих домов», — рассказывает Адли.

Мухаммаджабер успел вывести свою семью с юга Ливана в самый последний момент: вокруг дома уже рвались снаряды, израильтяне закидывали бомбами соседние здания и уезжающие машины. Собирались впопыхах, побросав вещи.

«Беспрерывная бомбежка. Очень много детей видел раненых и погибших. Есть еще много мирных людей, которые остались там», — говорит Мухаммаджабер.

По словам мужчины, Израиль целился именно по мирным кварталам. Бил точечно, неизвестными мощными боеприпасами.

«Израильтяне испытывают новые какие-то ракеты, которые мы никогда не видели. Первый раз. Первый раз в истории там была такая мощная бомбежка», — рассказывает Мухаммаджабер.

Удары, в том числе и по приграничному Тиру предположительно наносятся противобункерными управляемыми авиабомбами GBU-28. Их производят в США. Последствия таких ударов — катастрофические.

«Они нанесли удар по моему дому, и я был ранен, а также моя дочь и ее дети. Они были ранены в ноги, и мы все пострадали. Это преступное деяние Израиля», — говорит раненый ливанец Али Мусельман.

Тех, кто приехал с юга, размещают в школах. Они закрыты для учащихся. Больницы перегружены и испытывают большие трудности из-за нехватки лекарств и персонала. В центрах помощи составляют списки нуждающихся. Местные жители помогают, чем могут.

Массовые перемещения людей внутри страны, которые бегут от войны, сильно осложняют гуманитарную обстановку в регионе. Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до 1 октября.

Израиль продолжает наносить удары как по югу Ливана, так и по пригородам Бейрута. «Хезболла» отвечает изредка. По данным израильских СМИ, одна из ракет разорвалась в районе Кибуц Саар недалеко от Нагарии. Как минимум три человека ранены. Но это не идет ни в какое сравнение с числом погибших после израильских обстрелов. Юг Ливана сейчас — выжженная пустыня. Но Израиль не думает останавливаться.