От фантастических триллеров до детективов: лучшие роли Романа Мадянова

В копилке ушедшего из жизни актера более 120 работ.

Ушедший из жизни актер театра и кино Роман Мадянов за свою карьеру примерил на себя большое количество запоминающихся образов. В копилке актера более 120 ролей. Он успел сняться в сериалах и фильмах самых разных жанров — от фантастического триллера до детектива и драмы. Мадянов с легкостью вживался в разные амплуа, оставляя неизгладимый след в сердцах зрителей. Вспомним самые запоминающиеся работы актера.

Гекльберри Финн — «Совсем пропащий», 1973

Гекльберри Финн. Кадр из к/ф «Совсем пропащий», реж. Георгий Данелия, 1973 г.

Первую известность актер получил еще в юном возрасте. Мадянову было десять лет, когда он снялся в кинокартине Георгия Данелии «Совсем пропащий» в роли Гекльберри Финна. После этого проекта на восходящую звезду посыпалось огромное количество предложений. Следующие пять лет артист снимался в фильмах «Весенние перевертыши», «Анискин и Фантомас», «Длинное, длинное дело» и многих других.

Замполит Колобков — «Солдаты», 2004- 2014

Замполит Колобков. Кадр из сериала «Солдаты», 2004-2014 г.

Роман Мадянов, пожалуй, наиболее известен широкой публике по роли замполита Колобкова в сериале «Солдаты». В этом проекте он воплотил образ отрицательного персонажа, отличающегося беспринципностью, жестокостью и склонностью к интригам и манипуляциям. Сам Мадянов неоднократно признавал, что роль не представляла для него особого интереса. Несмотря на это, ему удалось создать многогранный и запоминающийся образ своего героя.

Генерал-полковник Абакумов — «В круге первом», 2006

Генерал-полковник Абакумов. Кадр из сериала «В круге первом» 2006 г.

В 2006 году зрители увидели многосерийную драму «В круге первом», снятую по роману Александра Солженицына о труде советских исследователей под строгим надзором спецслужб. В данной работе Роман Мадянов сыграл роль министра госбезопасности, а также начальника СМЕРШ Виктора Абакумова. К слову, критики высоко оценили работу артиста, особенно тепло о ней отзывался режиссер Никита Михалков.

Мэр Вадим Шелевят — «Левиафан», 2014

Мэр Вадим Шелевят. Кадр из к/ф «Левиафан», реж. Андрей Звягинцев, 2014 г.

В данной кинокартине актер сыграл коррумпированного мэра города Прибрежного — Вадима Сергеевича Шелевята. Этот образ, прямо противостоящий герою Алексея Серебрякова, олицетворяет беззаконную власть и жадность. Шелевят, не гнушаясь никакими средствами, стремится отнять у гражданина дом и землю, преследуя личные корыстные интересы.

Граф Шувалов — «Великая», 2015

Граф Шувалов. Кадр из сериала «Великая» 2015 г.

В историческом проекте «Великая» показана жизнь будущей императрицы Екатерины II — от момента ее прибытия в Россию до восхождения на престол. В роли графа Александра Ивановича Шувалова, доверенного лица императрицы Елизаветы Петровны и Петра III, выступает Роман Мадянов.

В сериале показано, как граф Шувалов, будучи на пике своего могущества и влияния во время правления Петра III, теряет политический вес после очередного дворцового переворота.

Зиновий Кузнец — «Зулейха открывает глаза», 2020

Зиновий Кузнец. Кадр из сериала «Зулейха закрывает глаза» 2020 г.

Данный сериал был снят по одноименному роману Гузель Яхиной о раскулачивании и высылке в Сибирь семьи татарских крестьян. В проекте также снялись Юлия Пересильд и Евгений Морозов. Роман Мадянов исполнил роль Зиновия Кузнеца — сотрудника особых поручений Красноярского отдела ГПУ.

В одном из интервью Мадянов откровенно признался, что считает своего персонажа «сволочью». И неудивительно, ведь по сюжету его герой отправляет людей в ссылку в тайгу, демонстрируя полное отсутствие сочувствия.

О смерти Романа Мадянова стало известно 25 сентября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте 62-х лет. Родственники подоспели к нему, когда актер был уже мертв. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов.