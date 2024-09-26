В МИД РФ заявили о приглашении талибов* на заседание по Афганистану

Оно запланировано уже этой осенью.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия пригласит представителей движения «Талибан»* для участия в заседании «московского формата» по Афганистану в середине осени. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«По дате проведения шестого заседания „московского формата“ консультаций по Афганистану могу сказать, что оно запланировано на октябрь в Москве», — заявил представитель ведомства.
Грядущее заседание пройдет в закрытом формате в столице России. Он также подчеркнул, что новая встреча будет «нацелена на результат».
«Московский формат» был создан в 2017 году, его главной целью выступает содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране.
В его основе - шестисторонний механизм консультаций спецпредставителей нескольких стран: России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана, а также Индии.
Ранее 5-tv.ru писал, что представитель «Талибана» призвал бизнес РФ работать в Афганистане. Летом этого года президент России Владимир Путин также заявлял, что представители этого движения посылали сигналы о готовности бороться с терроризмом.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Читайте также
48%
-0.47 103.48
0.07
Нашли ошибку?