«Безопасно»: представитель «Талибана»* призвал бизнес РФ работать в Афганистане

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке он рассказал, что ждет российский бизнес в его стране.

Представитель «Талибана»*, сотрудник торговой палаты Афганистана Мохаммед Йоннас Хоссейн рассказал о больших планах по сотрудничеству с Россией. Он побеседовал с 5-tv.ru на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Вскоре у Хоссейна состоится встреча с представителями Торгово-промышленной палаты Приморского края, а 4 сентября он планирует провести консультации с представителями Торгово-промышленной палаты России.

Хоссейн подчеркнул, что Россия и Афганистан уже давно поддерживают хорошие отношения в экономике и сфере бизнеса. В рамках предстоящих деловых переговоров он планирует обсудить возможности совместной работы бизнесменов из двух стран.

«В Афганистане безопасно, — у нас нет коррупции, запрещенных веществ, хорошо развито сельское хозяйство. Обстановка в Афганистане благоприятная, так что я бы хотел, чтобы российские бизнесмены вели деятельность в Афганистане», — сказал сотрудник торговой палаты Исламской республики.

Представитель «Талибана»* также намерен пригласить посла и бизнесменов из РФ на международную торговую выставку-ярмарку имени имама Абу Ханифы, которая откроется 6 октября. По словам Хоссейна, на афганский рынок открыт для фруктов и сухофруктов из России.

«В Афганистане также хорошие возможности для добычи полезных ископаемых, железа, стали, стоимость добычи составляет три триллиона долларов», — добавил он.

Хоссейн подчеркнул, что после смены правительства в Афганистане изменилась и экономическая ситуация. По его словам, «Талибан»* поддерживает бизнес и предоставляет ему возможности для развития. С такой целью в стране создали высший экономический совет. Туда могут обращаться все те, кто хочет открыть свой бизнес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что делегация «Талибана»* посещала ПМЭФ-2024 для расширения экономического сотрудничества с Россией. Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице в июне, в нем приняли участие более 17 тысяч представителей из 136 стран.

* — Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена