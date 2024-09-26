Прочь от войны: как жители Ливана пытаются спастись от атак Израиля

Крупнейшие авиакомпании мира уже отменили рейсы в столицу Ливана. Беженцы сейчас штурмуют аэропорт в надежде покинуть страну. Огромные очереди и в гостиницах. Десятки тысяч жителей южных регионов, которые пострадали от авианалетов Израиля, — в пунктах временного размещения. Еще больше — в очередях на границе с Сирией. Вся последняя информация о ситуации в Бейруте — у специального корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Особо охраняемая зона аэропорта Бейрута превратилась для них в зал бесконечного ожидания. Многие находятся на улице. Некоторые ждут вылета вторые сутки. Пассажиры приезжают в аэропорт заранее, с билетами на руках и чемоданами. Но на стойках регистрации их никто не ждет.

«Я приехал с юга Ливана, должен был улететь сегодня в 11, но рейс отложили, его постоянно переносят», — говорит мужчина.

Корректировки в расписании — без каких-либо хотя бы предварительных прогнозов улететь. Согласно данным аэропорта Бейрута, все рейсы отменены, исключение — иранские и ливанские компании, но у них тоже задержки, некоторые также отменяют. В сервисном центре по обслуживанию пассажиров информации не больше: советуют следить за электронным табло.

Обстановка напряженная, но эта мера — вынужденная, заявляет министерство транспорта Ливана. Израильские военные самолеты напрямую угрожают воздушному пространству.

«Израильские военные самолеты ежегодно около тысячи раз нарушают воздушное пространство Ливана, в том числе и особую зону над бейрутским международным аэропортом», — сообщают в ливанском министерстве транспорта.

Из-за отложенных рейсов пассажиры вынуждены возвращаться в гостиницы, но там к такому потоку беженцев оказались не готовы.

«У нас нет свободных номеров, люди бронируют сразу на неделю, а то и на месяц», — рассказал сотрудник отеля.

Ливанским властям нужно придумать, как разместить десятки тысяч беженцев с юга. Цифра условная, в реальности их гораздо больше.

«Многие школы превратились в центры по предоставлению убежища, число перемещенных лиц с юга, находящихся в открытых центрах по предоставлению убежища, — 27 тысяч», — заявляет министр окружающей среды Ливана, председатель Национального координационного комитета по реагированию на кризисные ситуации Нассер Ясин.

Для тех, кому не хватило места, специально открыли давно заброшенную гостиницу. Воды и света нет, но люди рады и этому.

«Когда мы прибыли, они поприветствовали нас, а также сказали, что предоставят нам комнату на время. Сказали, что этот приют переполнен, и они найдут для нас другие приюты», — рассказывает житель Ливана Эбрахим Керьяни.

На заправках — очереди. Многие жители юга проездом через Бейрут устремились дальше, на Запад. С доверху набитыми вещами едут в сторону Сирии, из-за наплыва беженцев на границе можно простоять и сутки.

«Я покинул Сирию в 2014 году из-за войны, мы отправились на юг Ливана, жили и работали там. А сейчас начались обстрелы юга Ливана, были слишком интенсивные бомбардировки, поэтому мы покинули юг. Мы еле успели, мы были в дороге три дня», — говорит житель Ливана Ахмед Аль-Халаби.

Многие беженцы южной части Ливана вынуждены самостоятельно искать убежище в переполненном Бейруте или на далеком севере страны. Они мечтают о возвращении домой, но такой возможности Израиль им не дает. Да и неизвестно, что стало с их домами, которые длительное время находились под ракетными обстрелами.