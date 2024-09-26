Осенние сюрпризы: когда в Москве может выпасть первый снег

И какая погода будет в столице в следующие два месяца?

Сентябрь 2024 года постепенно подходит к концу, но впереди еще два осенних месяца. Синоптики обещают в Москве не только дождь, но и снег в ближайшее время. При этом прогнозируется осенняя прохлада, хотя и теплые деньки жителей столицы тоже порадуют. Подробнее об осенней погоде в Москве, а также о предположительных сроках первого снега — в материале 5-tv.ru.

Прогноз на последние дни сентября

По-летнему теплую погоду обещает специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале москвичам уже в четверг. Дождей не предвидится сегодня.

«Температура воздуха в столице +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер южный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — написал он

Гидрометцентр России передает, что до конца сентября в Москве ожидается облачная погода. Температура воздуха сегодня, 26 сентября, составит от плюс 22 до 24 градусов. В пятницу будет от 19 до 21 градуса тепла, а на выходных — 22 градуса будут максимальными. В понедельник температура снизится до плюс 11-16 градусов.

Погода в октябре и ноябре: общая картина

Температура воздуха в столице постепенно будет снижаться, передает телеканал «360». Если все начиналось с 15 градусов тепла, то перед началом декабря прогнозируется до минус пяти градусов.

При этом в октябре температура воздуха несколько дней будет держаться на уровне плюс 18 градусов. Однако в основном прогнозируется от плюс семи до десяти градусов. Ожидаются и частые дожди.

Ноябрь станет самым холодным из осенних месяцев в 2024 году. Температура составит от минус до трех до минус пяти градусов. Снег и дождь в Москве тоже прогнозируются.

Прогноз погоды на октябрь в Москве

Согласно данным Gismeteo, первая неделя октября будет теплее остальных. Минимальная температура составит плюс 16 градусов, а максимальная — плюс 21. Прогнозируется такая погода в первые шесть дней октября. Далее столбики термометров не поднимутся выше плюс 13 градусов, а к концу октября и вовсе зафиксируются на уровне шести-семи градусов.

Предварительно, ясная погода ожидается 16, 19 и 22 октября, а малооблачная — 1, 2, 5, 7, 14–15, 20 и 23 октября, в другие дни прогнозируется облачность. Дожди обещают в следующие числа: 3–4, 6, 10–13, 21 и с 24 до конца месяца.

Прогноз погоды на ноябрь в Москве

Ожидается, что температура воздуха в последний осенний месяц будет держаться на уровне от плюс четырех до минус четырех градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды». Ожидается лишь один ясный день — 6 ноября.

Температура воздуха будет постепенно понижаться в течение месяца. Так, плюс четыре градуса ожидается 2-4, 8–10 ноября, плюс три градуса — 1, 5-7, 11–13 ноября, плюс два градуса — 14-го и 16-го, плюс один градус — 15, 17, 18, 23 ноября. Нулевая температура прогнозируется 19-20, 22 и 24 ноября.

Последняя неделя месяца, по данным сервиса, резко похолодает. В частности, с 25 по 27 ноября ожидается минус один градус, 28-го — минус два, а 29-го и 30-го будет минус четыре.

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Когда выпадет первый снег в Москве

Над европейской частью России находятся две воздушные массы — теплая и холодная. Выпадение снега в октябре зависит именно от того, какая из них выбьется вперед. Сложно спрогнозировать, как поведет себя погода, подчеркнул синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 76.RU.

Сейчас синоптики разделились на два лагеря: одни считают, что начало октября в центральной РФ будет теплым, другие же выступают за «холодную волну». В первом случае температура составит от плюс 12 до плюс 17 градусов, а во втором — от плюс семи до плюс 12 градусов. При плохом сценарии выпадет снег.

«В случае преобладания холодных воздушных масс первые снежинки сможем увидеть уже в первой декаде октября. <…> А если по теплому сценарию, то снег переносится на период с 13 по 18 октября», — рассказал Ильин.

Когда ударят морозы в Москве

Октябрь по большей части будет осенним, минусовых значений не ожидается. Ноябрь постепенно подготовит москвичей к следующему сезону. Зима же в центральных регионах России, по мнению синоптиков, будет такой же снежной, как и в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что высок риск заболеть несколькими инфекциями одновременно. Погода все ухудшается, а вместе с уходом теплого солнышка снижается и человеческий иммунитет. Ослабленный организм плохо борется с болезнетворными бактериями, поэтому вирусы и инфекции начинают активно распространяться. Эта осень сулит нам стать достаточно сложной в эпидемиологическом плане, рассказал эпидемиолог Владимир Никифоров.