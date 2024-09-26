Депрессия, хандра и апатия: как спасти себя от уныния осенью

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Дарья Денисова
Дарья Денисова Эксклюзив 58 0

С наступлением осени хочется зарыться в плед и не выходить из дома. Как понять, это просто хандра или внезапная депрессия?

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Времена года — это смена биологических и циркадных ритмов. Поэтому снижение настроение, ощущение вялости и подавленности привычны многим людям. Такое состояние зависит от множества факторов — от питания, физической нагрузки, уровня серотонина и мелатонина в организме.

Именно поэтому многие специалисты рекомендуют сдать анализы на авитаминоз и начинать пить курс витаминов, которые помогут сохранить хорошее настроение и оптимизм.

Как не впасть в депрессию осенью и не спутать ее с хандрой, эксклюзивно Пятому каналу рассказал психолог Андрей Миронов.

Как смена времен года влияет на общее состояние

Межсезонье, особенно осенне-весенний период оказывает влияние на людей. И самая основная причина, почему меняется настроение, — изменение гормонального фона. Существует два гормона, которые на это могут повлиять: серотонин отвечает за хорошее настроение и радость, а мелатонин — за сон.

Осенью солнечного света становится меньше, а значит, вырабатывается меньше серотонина. Если его не хватает, то ночью он не переходит в мелатонин, который и отвечает за качество сна. Этот фактор и влияет на физическое и эмоциональное состояния в разные времена года.

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«Почему кто-то в какой-то период времени себя чувствует лучше? Ответов может быть множество. Может быть, человеку просто нравится зима, например. Физиологически так, что под воздействием солнечного света у нас вырабатывается гормон серотонин. И за счет этого у нас в принципе становится лучше настроение», — объяснил эксперт.

Резкое изменение происходит при переходе с лета на зиму. В этот момент изменяется циркадный ритм (это 24-часовой цикл, за который организм человека и большинства живых существ претерпевает ряд физических, психологических и поведенческих изменений. Проще говоря, биологические часы — Прим. ред).

Световой день становится меньше — ночь становится продолжительнее. Резко меняется образ жизни, из-за этого приходится как-то адаптироваться и перестраиваться.

«Мы привыкли, что до восьми часов вечера светло, а к зиме уже в пять темно. Из-за этого меняются наши привычки, изменяется ритм, организм должен по-другому подстраиваться, потому что ему не хватает серотонина. И за счет этих циркадных изменений, гормонального фона происходит обострение многих заболеваний», — рассказал специалист.

С февраля на март обычно идет улучшение настроения, потому что увеличивается световой день — больше серотонина, а значит, более радостно на душе.

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Можно ли с этим бороться? Конечно можно. Гулять на солнце, проводить время с друзьями и близкими, а также стараться доставлять себе удовольствие. Если возникает хандра, сниженное настроение, некая легкая апатия и она проходит через какое-то время, то, значит, все нормально.

Бывают ситуации, когда из-за самовнушения приходят мысли: «Наступает осень, я буду грустить». Меланхоликам может нравиться грустить, они настраивают себя на это. Но у них все равно будет вырабатывать серотонин.

Если мучает подавленное настроение, хочется забыться в углу и никого не видеть и это продолжается длительное время, то здесь однозначно пора к врачу, специалисту, психиатру для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие депрессии. Потому что депрессию диагностирует только врач.

Как избежать осенней хандры

Солнечная осень и бабье лето — явления пускай и частые, но поймать осенью солнечные лучи для полагаемой организму дозировки достаточно сложно. Многие проводят ясные теплые часы в помещениях, от чего снижается количество гормонов. Но это не проблема — эти вещества можно получить и другими путями.

Есть продукты с повышенным содержанием мелатонина:

  • бананы;
  • грецкие орехи;
  • вишня и кислый вишневый сок;
  • молоко и молочные продукты;
  • куриные яйца;
  • индейка;
  • виноград;
  • бурый рис;
  • брокколи;
  • гранат;
  • клубника;
  • мята.

Кроме того, мелатонин можно принимать в качестве БАДов, правда, дозировка препарата не подходит для дефицитарного состояния. В таком случае лучше сразу обратиться к специалисту, а именно — к эндокринологу, который направит на обследование и анализы, а после поможет подобрать лечение.

Чтобы избежать осенней хандры, стоит следовать несложным советам:

  • больше находиться на солнечном свету в перерывах между работой или учебой;
  • гулять в свободное время;
  • дома включать больше света, который будет по спектру походить на солнечный;
  • общаться с друзьями;
  • посвятить время хобби;
  • есть еду, в которой содержится меланин;
  • заниматься спортом или любой другой активностью

Борьба с осенней хандрой: как провести холода в хорошем настроении

Как отличить осеннюю хандру от депрессии

Осенняя хандра — легкое снижение настроения, легкая апатия или лень. Состояние, когда не хочется активничать, а наоборот, хочется сидеть дома. Миронов сравнивает ее с теми ситуациями, когда человек идет умеренным шагом, а не бежит, и происходит снижение всех «показателей».

«Самое главное — это ни в коем случае не замаскировать хандрой депрессию. Потому что эти признаки могут быть проявлением легкой начальной стадии именно депрессии. У депрессии есть четкие признаки, по которым можно ее определить. Поэтому если, например, появляется небольшая апатия, лень, которые держатся несколько дней, но при этом не мешают ему жить и работать, тогда это можно назвать осенней хандрой», — пояснил психолог.

Депрессия это четко:

  • подавленное настроение;
  • физическое нежелание делать что-либо;
  • негативные, апатичные, «черные» мысли.

Когда хочется закрыться, все в серых и черных тонах. Когда эти симптомы ярко проявляются, тогда уже можно говорить о том, что это далеко не хандра, а, возможно, депрессия. Однако, заниматься самостоятельным постановкой диагноза нельзя — его может ставить только врач.

Как ослабить зависимость от межсезонья

Если индивид морально зависит от сезона, то нужно задать вопрос, в чем причина этой зависимости.

«Таким людям нужно стараться найти для себя в осени что-то положительное. Самое главное — признать ситуацию, что факт смены сезона уже случился, и не пытаться остановить идущее вперед время, а искать положительные, интересные именно в том времени, которое есть», — прокомментировал эксперт.

Иногда бывает, что человек не хочет морально признать, что, например, лето кончилось, началась осень и это «плохо». Можно взглянуть на этот сезон по-другому, например, устроить фотосессию в золотую пору, пойти в кафе и попробовать сезонное меню или подготовиться к Хэллоуину, украсив дом по тематике праздника.

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