Путин: глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС

Страны Северной Америки Европы утратят свои позиции не скоро, однако занимать лидирующих ступеней в мировой экономике они больше не будут.
Фото, видео: VCG/ТАСС; 5-tv.ru
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Глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин на «Российской энергетической неделе».
«Формируются многополярные модели развития, которые формируют новую волну глобального роста на весь XXI век. Этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке», — подчеркнул президент.
По словам российского лидера, «тормозной путь» в спаде экономики стран Североатлантического альянса будет долгим, однако занимать лидирующих позиций они больше не будут.
Экономическую перспективу российский президент видит в странах БРИКС, а также в тех государствах, которые намерены присоединиться в организации.
Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины РФ. По словам президента, условия применения ядерного оружия описаны максимально подробно. Ими теперь служит массированное пересечение границы вражескими самолетами, причем не только стратегической, но и тактической авиации — то есть любыми боевыми, крылатыми ракетами и, что особенно важно — беспилотниками.
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