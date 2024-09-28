В Ульяновске мужчина избил торговавшую цветами у магазина бабушку

Житель Ульяновска избил пенсионерку, которая торговала цветами у продуктового магазина. Кадры шокирующего инцидента опубликовали местные Telegram-каналы.

На видео запечатлена пожилая женщина, которая спокойно сидит на парапете у магазина. К ней подходит неизвестный мужчина и набрасывается на нее с кулаками. После нескольких ударов пенсионерка схватилась за голову и попыталась встать, тогда злоумышленник ударил ее еще раз, после чего развернулся и ушел.

По информации местных СМИ, этот инцидент произошел у входа в магазин на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал об истории из Ташкента, где педагог общеобразовательной школы набросилась с кулаками на ребенка за то, что он попросил ее объяснить ему материал на русском языке. Кадры произошедшего быстро разлетелись по сети и вызвали волну возмущений.

Однако на этом избиении учительница не остановилась. На следующий день она пришла в школу к своей дочери, где побила уже другого ребенка, после чего оказала сопротивление правоохранителям.